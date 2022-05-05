05.05.2022
18:37
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Погода

Видео: выпал снег в Верхневилюйске и Нюрбе

В вилюйской группе районов выпал снег. Жители Якутии сняли на видео майское возвращение зимы.

Красивое видео Никиты Васильева: снегопад в Верхневилюйске

Житель Нюрбы тоже заснял заснеженные улицы своего города.

Источник: Телеграм
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