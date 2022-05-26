26.05.2022
21:11
221
Якутия
Видео: второй подрыв ниже Сангар — ледоход пошел!
В 18.00 ч. на реке Лена ниже п. Сангар провели второй подрыв за день. После ВР пошли трещины по льду, в 18.30 пошел ледоход у о. Карелин. у п. Сангар на 19.00 1132 см (-118 за час) при кр. 1280 см- густой ледоход. Всего проведено 4 взрыва.
На 20.00ч. У п. Сангар ур. 1119 см (-131 за 2 ч.), густой ледоход, навалы льда на берегу. У с. Аргас (Куокуй) — ниже рейки, без изменений. У с. Ситте 54 см (0 см) при кр.167 см, чисто. У с. Арбын 810 (+3 см) при кр. 897 см., редкий ледоход. У с. Графский берег 908 см (-11 см за 2 ч), при кр. 950 см, редкий ледоход. У с. Едейцы 617 см (-10 см за 2 ч.) при кр.800 (с дамбой), У с. Жиганск 468 см (+75 см за 12 ч.) при кр. 1430 см, подвижка. На контроле остается Кобяйский район. тгк @YakutiaOpershtab
Источник: тгк @YakutiaOpershtab
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