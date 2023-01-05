05.01.2023
21:49
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Якутия
Видео: Вспомним тех, кто не вернулся домой…
Наша читательница написала в редакцию: Пожалуйста, ознакомьте своих читателей сайта Сахалайф.ру с этим отправленным видео о мужестве якутян в ходе спецоперации на Украине. Александра Горохова.
Публикуем видео о погибших воинах-якутянах. Скорбим и помним…
Источник: Александра Горохова
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