Видео все зафиксировало — нарушителей ПДД оштрафуют

В средствах массовой информации активно обсуждается нарушение правил дорожного движения водителями, а именно выезд на полосу предназначенную для встречного движения.

Госавтоинспекция поясняет по данному факту: были зафиксированы нарушение Правил дорожного движения, совёршенные водителями, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст. 12.15 КоАП Российской Федерации (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, не связанный с разворотом, поворотом налево или объездом препятствия).

Напоминаем, что за данное нарушение, водителю, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Соответствующие постановления в рамках требований законодательства были вынесены в отношении владельцев транспортных средств.