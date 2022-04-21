21.04.2022
19:59
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Спорт
Видео: Все в десятку! Как якутские лучники взяли золото чемпионата РФ
Сборная Якутии по стрельбе из блочного лука выиграла “золото” чемпионата России!
Сегодня, 21 апреля, в г.Алушта проходят финалы чемпионата России по стрельбе из лука. В борьбе за золотые награды соревнований в мужском командном дивизионе стрелков из блочного лука победу одержала сборной Республики Саха (Якутия).
Павел Мартынов, Асим Павлов и Виктор Скрыбыкин в финальной перестрелке встретились с команды Ямало-Ненецкого автономного округа. Первая серия завершилась с равным счётом 56:56, далее якутские лучники выиграли вторую серию — 109:114. Третья серия завершилась со счётом 165:170, итоговый результат — 220:225. Главный тренер сборной РС(Я) — Михаил Филатов.
Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: Пресс-служба РЦСПСК РС(Я)
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