Видео: врач отвечает на вопросы о детской вакцине

С поступлением в Якутию вакцины для подростков «Гам-КОВИД-Вак М» отмечается увеличение количества сообщений жителей в соцсетях. С какого возраста можно ставить вакцину? Обязательна ли она? Есть ли противопоказания? Так, по словам педиатра, в перечень противопоказаний входят: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии), тяжелые поствакцинальные осложнения на введение компонента вакцины. В Якутске пункт вакцинации подростков развернут во Дворце детского творчества имени Авдеевой (ул.Кирова, 20). Привиться можно будет в будние дни с 09:00 до 16:00 часов. При себе иметь: свидетельство о рождении или паспорт, СНИЛС и сертификат о прививках.