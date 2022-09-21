21.09.2022
19:24
671
Происшествия
Видео: возгорание в многоэтажке на ул. Лермонтова
Возгорание в многоэтажном доме на Лермонтова 102 в Якутске, сообщает тгк КримЯкутия.
Источник: тгк КримЯкутия
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