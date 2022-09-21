21.09.2022
19:24
671

Происшествия

Видео: возгорание в многоэтажке на ул. Лермонтова

Возгорание в многоэтажном доме на Лермонтова 102 в Якутске, сообщает тгк КримЯкутия.

Источник: тгк КримЯкутия

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