14.01.2023
22:24
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Финансы

Видео: Вот он, счастливчик Терентьев! Простой селянин выиграл 10 млн рублей

Простой рабочий, холостой сельский мужчина, закончив работу в хотоне обнаружил, что он выиграл 10 млн. руб в розыгрыше прямом эфире НВК Саха, сообщает тгк Открытая социология саха.

Ранее в якутском Телеграме сообщалось, что в лотерее «Дьоллоох түгэн», розыгрыш которого состоялся сегодня вечером на НВК «Саха», суперприз в 10 миллионов рублей выиграл некий Терентьев. На телефонный звонок он не ответил. Люди сделали уже кучу мемов.

А также в комментариях пишут, что незамужним дамам следует немедленно отправляться в то село, где проживает миллионер — он холост, да еще кудряв.

Фото: тгк Открытая социология Саха
Источник: тгк Открытая социология Саха

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