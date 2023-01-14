14.01.2023
22:24
399
Финансы
Видео: Вот он, счастливчик Терентьев! Простой селянин выиграл 10 млн рублей
Простой рабочий, холостой сельский мужчина, закончив работу в хотоне обнаружил, что он выиграл 10 млн. руб в розыгрыше прямом эфире НВК Саха, сообщает тгк Открытая социология саха.
Ранее в якутском Телеграме сообщалось, что в лотерее «Дьоллоох түгэн», розыгрыш которого состоялся сегодня вечером на НВК «Саха», суперприз в 10 миллионов рублей выиграл некий Терентьев. На телефонный звонок он не ответил. Люди сделали уже кучу мемов.
А также в комментариях пишут, что незамужним дамам следует немедленно отправляться в то село, где проживает миллионер — он холост, да еще кудряв.
Фото: тгк Открытая социология Саха
Источник: тгк Открытая социология Саха
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.01.2023
0
284
14.01.2023
2
1664
14.01.2023
0
1492
14.01.2023
0
2813
14.01.2023
0
530
14.01.2023
0
2690
14.01.2023
0
1296
14.01.2023
0
824
14.01.2023
0
395
14.01.2023
0
6267
14.01.2023
0
245
14.01.2023
0
660
14.01.2023
0
699
14.01.2023
2
2107
14.01.2023
0
841
14.01.2023
2
5922
14.01.2023
0
4035
14.01.2023
0
398
14.01.2023
0
2660
14.01.2023
0
416
14.01.2023
1
2691
14.01.2023
0
1003
14.01.2023
1
4400
14.01.2023
0
24675
13.01.2023
1
2213
13.01.2023
0
1031
13.01.2023
0
570
13.01.2023
0
904
13.01.2023
0
1137
13.01.2023
0
1532
13.01.2023
0
3192
13.01.2023
0
424
13.01.2023
0
385
13.01.2023
0
2513
13.01.2023
0
4167
13.01.2023
0
2557
13.01.2023
0
512
13.01.2023
0
1866
13.01.2023
0
939
13.01.2023
0
403
13.01.2023
0
417
13.01.2023
0
283
13.01.2023
0
674
13.01.2023
0
749
13.01.2023
0
3030
13.01.2023
0
1925
13.01.2023
0
3368
13.01.2023
0
340
13.01.2023
1
2952
13.01.2023
0
1200
13.01.2023
0
1253
13.01.2023
0
1052
13.01.2023
0
358
13.01.2023
0
510
13.01.2023
0
2247
13.01.2023
0
1529
13.01.2023
0
2623
13.01.2023
2
3576
ТОП НОВОСТИ
08.01.2023
Лучший комментарий
7
52799
11.01.2023
1
31014
12.01.2023
3
13558
10.01.2023
0
11431
09.01.2023
2
9380
12.01.2023
1
9040
09.01.2023
0
7556
09.01.2023
1
7186
Добавить комментарий