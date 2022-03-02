02.03.2022
20:01
148

Природа

Видео: ворон собирает дань с водителей на трассе

Фото: News.Ykt.ru
Источник: YouTube канал "Удивительная Якутия"
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