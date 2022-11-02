02.11.2022
20:14
409

Якутия

Видео: Ворон прилетел за своей долей

Старинная якутская поговорка гласит: когда родится девочка то радуется собака, когда мальчик — ворон. Предки исходили из того что девочка как будущая хозяйка будет готовить еду и остатками пищи делиться с собакой. Мальчик как будущий охотник будет делить добычу с воронами, сообщает тгк @sakhahunter

Ворон считается в якутской мифологии особой птицей, так как в него перевоплощаются шаманы в своих путешествиях в верхний и нижний мир. Эта птица, согласно верованиям саха, может перелетать по веткам священного дерева, путешествуя по всем трем мирам. Поэтому было принято делиться с ним добычей, задабривая черную шаманскую птицу.

Фото: тгк @sakhahunter
Источник: тгк @sakhahunter

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