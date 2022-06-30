30.06.2022
18:10
651
Происшествия
Видео: вертолет Ми-8 задел дерево
Причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Алданском районе Якутии стало дерево. Пассажиры и экипаж получат страховые выплаты, также АК «Полярные авиалинии» окажет пострадавшим финансовую помощь, сообщает тгк @yk24ru
Видео места крушения вертолета. тгк Neruinfo
Фото: тгк Neruinfo
Источник: Телеграм
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