30.06.2022
18:10
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Происшествия

Видео: вертолет Ми-8 задел дерево

Причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Алданском районе Якутии стало дерево. Пассажиры и экипаж получат страховые выплаты, также АК «Полярные авиалинии» окажет пострадавшим финансовую помощь, сообщает тгк @yk24ru

Видео места крушения вертолета. тгк Neruinfo

Фото: тгк Neruinfo
Источник: Телеграм

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