15.06.2022
21:39
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Праздники
Видео: Верхневилюйск готовится к Ысыаху Олонхо
Идет подготовка к юбилейному Ысыаху Олонхо в Верхневилюйске. Ландшафтно-этнографический комплекс «Түгэхтэй» в ожидании своего часа. XV Ысыах Олонхо состоится 20-21 июня в селе Верхневилюйск. Видео: brkhvv_photo тгк Yakutsk News
Фото: brkhvv_photo
Источник: тгк Yakutsk News
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