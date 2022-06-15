Видео: Верхневилюйск готовится к Ысыаху Олонхо

Идет подготовка к юбилейному Ысыаху Олонхо в Верхневилюйске. Ландшафтно-этнографический комплекс «Түгэхтэй» в ожидании своего часа. XV Ысыах Олонхо состоится 20-21 июня в селе Верхневилюйск. Видео: brkhvv_photo тгк Yakutsk News

Фото: brkhvv_photo Источник: тгк Yakutsk News

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