06.01.2023
18:47
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Якутия

Видео: Вечнозеленый Аал луук мас радует зимой верхневилюйцев

Инсталляция священного дерева Аал луук мас в Верхневилюйске утопает в зелени круглый год. В январский морозный вечер подсвеченная листва на ветру производит сильное впечатление на верхневилюйцев. Красиво и необычно! Видео тгк @chokkai

Фото: тгк @chokkai
Источник: тгк @chokkai

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