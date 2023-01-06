06.01.2023
18:47
411
Якутия
Видео: Вечнозеленый Аал луук мас радует зимой верхневилюйцев
Инсталляция священного дерева Аал луук мас в Верхневилюйске утопает в зелени круглый год. В январский морозный вечер подсвеченная листва на ветру производит сильное впечатление на верхневилюйцев. Красиво и необычно! Видео тгк @chokkai
Фото: тгк @chokkai
Источник: тгк @chokkai
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