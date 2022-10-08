08.10.2022
20:19
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Спорт

Василий Егоров: Знаю, что за меня болеют и переживают на родине

«Знаю, что за меня болеют и переживают на родине. Это придает мне сил» — сказал Василий Егоров после финального боя за звание чемпиона РФ. Полностью комментарий 5-кратного чемпиона России по боксу Василия Егорова смотрите на видео тгк Спорт Якутии.

Василий Егоров стал чемпионом России по боксу! В пятый раз!
Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии

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