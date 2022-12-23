Видео: Как в зоопарке Питера резвится якутский бык Мааны

Телеграм-канал Ленинградского зоопарка сообщает:

Не так-то просто застать нашего якутского быка Мааны за игрой. Этот питомец слывёт дружелюбным, но весьма серьёзным зверем. Из-за габаритов и огромных рогов Мааны напрямую к нему в вольер не заходят даже киперы. Посудите сами: хотели бы вы оказаться на месте мяча?

Предлагаем лучше понаблюдать со стороны за тем, как суровый бычок становится игривым и беззаботным, когда ему на рога попадается подходящий предмет. И благодарим нашего сотрудника по уходу за копытными Влада за редкие кадры. Видео тгк Ленинградский зоопарк