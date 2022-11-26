26.11.2022
15:26
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Якутия

Видео: в якутском селе умельцы утеплили… прорубь!

Жители якутского села обустроили утепленную прорубь. С помощью досок и полистирола они сделали так, чтобы она не замерзала. Надо лишь открыть крышку и убрать поверхностную кромку льда.


В деревнях до сих пор есть народная профессия «ойбонньут». Это человек, который следит за состоянием проруби, вовремя чистит и закрывает. Главная проблема в этой работе — не дать ей промерзнуть полностью, сообщает тгк t.me/chokkai

Фото: тгк t.me/chokkai
Источник: тгк t.me/chokkai

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