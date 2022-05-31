Видео: В Якутске задержали серийного афериста

В Якутии задержан аферист и установлены потерпевшие, которые не спешили обратиться в полицию Сотрудниками отдела «К» МВД по Республике Саха (Якутия) выявлена серия дистанционных мошенничеств. При этом оперативникам пришлось устанавливать личность не только подозреваемого, но и искать самих потерпевших.

В поле зрения полицейских попали объявления в сети Интернет об оказании посреднических услуг в получении водительских удостоверений. Как и подозревали оперативники, объявления оказались мошенническими. Злоумышленник, предлагавший помощь, получал деньги, а потом прекращал переписку. Потерпевшие по понятным причинам не спешили обращаться в полицию. Сотрудники полиции установили граждан, которые вступали в переписку с автором объявления, и выяснили, что за свои услуги он брал от 15 до 70 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали. Это оказался 27-летний житель Якутска, который причастен к обману 18 жителей республики. Общий материальный ущерб, нанесённый им, составляет порядка 800 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант заключён под стражу.