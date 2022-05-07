Видео: в Якутске сгорел 2-этажный частный дом

6 мая в 21:46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном частном доме на ул. Билибина в г. Якутск. Через три минуты к месту вызова прибыли огнеборцы МЧС России. На момент их прибытия дом горел по всей площади. В результате пожара огнем поврежден частный дом и веранда по всей площади 48 кв.м, сообщила пресс-служба МЧС РФ по РС(Я).

Благодаря оперативным действиям огнеборцев спасен рядом стоящий частный гараж. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.

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