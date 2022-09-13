13.09.2022
19:42
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Происшествия

Видео: в Якутске доброволец регулирует перекресток, пока не работает светофор

Эту интересную картину наблюдают проезжающие мимо водители на перекрестке улиц Лермонтова и Петра-Алексеева, там парень своими собственными руками помогает водителям разъехаться, пока не работает светофор и стоит огромная пробка.

Огромная пробка на Лермонтова -П/ Алексеева. Светофор не работает. Видео от подписчика тгк @yakutsk_vecherniy

Источник: Телеграм
2 комментария на «Видео: в Якутске доброволец регулирует перекресток, пока не работает светофор»
  1. Вася 13.09.2022 20:14

    Молодец 👍

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  2. Горожанин 13.09.2022 21:29

    ГИБДД где ?

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