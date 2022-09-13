Видео: в Якутске доброволец регулирует перекресток, пока не работает светофор

Эту интересную картину наблюдают проезжающие мимо водители на перекрестке улиц Лермонтова и Петра-Алексеева, там парень своими собственными руками помогает водителям разъехаться, пока не работает светофор и стоит огромная пробка.

Огромная пробка на Лермонтова -П/ Алексеева. Светофор не работает. Видео от подписчика тгк @yakutsk_vecherniy