11.06.2022
16:16
228
Якутск
Видео: в Якутске открылся сезон вейкбординга!👍👍👍
Якутяне открыли сезон вейкбординга на городской протоке, сообщает тгк Yakutsk News. Почти как на море — красота! Видео: andrewsleptsov
Источник: тгк Yakutsk News
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