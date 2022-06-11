11.06.2022
16:16
228

Якутск

Видео: в Якутске открылся сезон вейкбординга!👍👍👍

Якутяне открыли сезон вейкбординга на городской протоке, сообщает тгк Yakutsk News. Почти как на море — красота! Видео: andrewsleptsov

Источник: тгк Yakutsk News

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