24.06.2021
15:00
284
Происшествия
Видео: В Якутске камеры засекли вора
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по факту кражи велосипеда стоимостью 7000 рублей у женщины из подъезда жилого дома на ул. Петра Алексеева сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» установлен ранее судимый 41-летний мужчина.
Выяснилось, что около 5 утра подозреваемый заметил в подъезде не пристегнутый тросовым замком велосипед. Ему не составило труда похитить и вынести двухколесный транспорт. Похищенное подозреваемый сбыл за 500 рублей, а вырученные денежные средства потратил по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Фото: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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