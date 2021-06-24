Видео: В Якутске камеры засекли вора

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по факту кражи велосипеда стоимостью 7000 рублей у женщины из подъезда жилого дома на ул. Петра Алексеева сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» установлен ранее судимый 41-летний мужчина.

Выяснилось, что около 5 утра подозреваемый заметил в подъезде не пристегнутый тросовым замком велосипед. Ему не составило труда похитить и вынести двухколесный транспорт. Похищенное подозреваемый сбыл за 500 рублей, а вырученные денежные средства потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.