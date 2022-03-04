Видео: В Якутию пришла весна — открываются катки!

Немного позитива! Любимое весеннее развлечение якутян еще с прошлого века — катание на коньках. На этой Масляничной неделе общественные катки открываются во всех населенных пунктах Якутии на радость всем — от мала до велика.

Фотофакт: каток на озере Щорса. Торжественное открытие состоится 6 марта в 14.00 на масленичные гулянья.

А в Тик-Токе выложил зажигательный ролик под песню «Якутяночка» с веселой молодежью на катке:

На старинной фотографии 19 века — городской каток на Заложном озере, ныне Теплое, в г.Якутске. Жители Якутска всегда встречали Масленицу на катанием на коньках — испокон веков!