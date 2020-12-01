01.12.2020
22:45
180

Общество

Видео: В Якутии в пургу зажгли ёлку!

Источник: https://www.instagram.com/tv/CIQJ0Qjoe_9/?igshid=1e834h0e1b4u1
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх