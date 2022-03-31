Видео: в Якутии расклеивали листовки, подрывающие доверие к армии РФ

В Якутии к ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, привлечены шестеро жителей посёлка Чернышевский. Они расклеили листовки с текстами, подрывающими доверие к действиям российской армии. Кроме того, один из них провёл акцию протеста, где демонстрировал плакат с аналогичным содержанием. Собранные полицейскими материалы рассмотрены судом, который признал данных граждан виновными. Каждому из них назначено наказание в виде административного штрафа: одному из них — 60 тысяч рублей, другому — 40 тысяч рублей, остальным — по 30 тысяч рублей, сообщает тгк МВД Медиа