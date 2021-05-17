Видео: В Якутии произошла «хозяйственная» кража

В дежурную часть ОМВД России по Вилюйскому району с заявлением о краже обратились работники магазина. Установлено, что неизвестная похитила с витрины магазина посуду, причинив ущерб на общую сумму около 3 800 рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые установили личность подозреваемой. Ею оказалась 31-летняя женщина.

Установлено, что злоумышленница зашла в магазин под видом покупательницы. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она похитила сковороду и кастрюлю, спрятав посуду в сумку. Похищенное женщина оставила себе для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 чт. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание до 2 лет лишения свободы.