Видео: в Якутии парашютисты Авиалесоохраны вручную тушат удаленные пожары

В Якутии осложняет тушение лесных пожаров – нехватка источников воды вблизи возгораний и отсутствие осадков.

Сегодня по обращению Якутии и в связи с образованием ресурсной облачности в районах пожаров летчики-наблюдатели Авиалесоохраны провели работы по искусственному вызыванию осадков. Самолет-зондировщик «Циклон» Авиалесоохраны, вылетев из Якутска, поднимался над облаками в Мирнинском районе республики. Почти за месяц работы специального самолета Авиалесоохраны летчиками-наблюдателями обработано 86 труднодоступных лесных пожаров Якутии.

Искусственно вызванные дожди снизили пожарную опасность, скорость распространения и интенсивность горения очагов, что дало возможность парашютистам-десантникам подойти непосредственно к кромке пожара и осуществить прямое тушение. Точечное тушение на земле авиапожарные проводят с помощью 20-литровых ранцевых лесных огнетушителей. При отсутствии вблизи пожаров водоемов парашютисты-десантники пешком идут порой по 5 км по сложным участкам тайги.

Наибольшая доля работ по ликвидации приходится на ручной труд парашютистов-десантников, т.к. все пожары в основном труднодоступные и удаленные. На такие пожары доставка наземной техники либо ограничена, либо невозможна.

Для борьбы со стихийным огнем лесных пожаров парашютисты-десантники проводят контролируемый встречный отжиг от не горимых минерализованных полос, ручьев и других преград, как основной способ борьбы с труднодоступными пожарами. Метод контролируемого отжига не только эффективен для борьбы с пожарами, но и опасен. Поэтому его проведением занимаются только специально подготовленные лесопожарные специалисты, из которых самыми квалифицированными и опытными является парашютисты-десантники Авиалесоохраны. Координацию действий парашютистов-десантников и переброску их с кромки на кромку обеспечивают летчики-наблюдатели при помощи вертолетов Ми-8.