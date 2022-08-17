Беда! В Якутии ливни затопили сенокосы и картофельные поля — видео

Проливные дожди затопили сенокосные угодья якутян. «Нынче выдалось очень дождливое лето. Весь наш труд насмарку. Как теперь будем выживать, чем кормить коров, молоко сдавать?» — сокрушается мужчина, сообщает тгк Новости Якутии Помимо затопленных сенокосов, другая беда настигла жителей сел — дожди залили картофельные поля. В Горном улусе из-за проливных дождей затопило угодья — нужна помощь

Фото: тгк Новости Якутии Источник: тгк Новости Якутии

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