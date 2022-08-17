17.08.2022
22:07
382
Происшествия
Беда! В Якутии ливни затопили сенокосы и картофельные поля — видео
Проливные дожди затопили сенокосные угодья якутян. «Нынче выдалось очень дождливое лето. Весь наш труд насмарку. Как теперь будем выживать, чем кормить коров, молоко сдавать?» — сокрушается мужчина, сообщает тгк Новости Якутии
Помимо затопленных сенокосов, другая беда настигла жителей сел — дожди залили картофельные поля.
Фото: тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.08.2022
0
322
17.08.2022
0
247
17.08.2022
0
131
17.08.2022
0
451
17.08.2022
0
451
17.08.2022
0
405
17.08.2022
0
203
17.08.2022
0
852
17.08.2022
0
134
17.08.2022
0
1214
17.08.2022
0
533
17.08.2022
0
150
17.08.2022
0
333
17.08.2022
0
228
17.08.2022
0
2218
17.08.2022
0
169
17.08.2022
0
486
17.08.2022
1
555
17.08.2022
0
257
17.08.2022
0
729
17.08.2022
0
615
17.08.2022
0
368
17.08.2022
0
418
17.08.2022
0
206
17.08.2022
0
1067
17.08.2022
1
504
17.08.2022
0
162
17.08.2022
0
432
17.08.2022
0
248
17.08.2022
0
615
17.08.2022
0
1380
17.08.2022
0
860
17.08.2022
0
838
17.08.2022
0
286
17.08.2022
3
1769
17.08.2022
0
806
17.08.2022
0
714
17.08.2022
0
325
17.08.2022
0
505
17.08.2022
0
1548
17.08.2022
0
709
17.08.2022
1
2482
17.08.2022
0
812
17.08.2022
0
1396
17.08.2022
0
197
17.08.2022
0
182
17.08.2022
0
866
17.08.2022
0
1530
17.08.2022
1
1210
17.08.2022
0
745
17.08.2022
0
351
17.08.2022
0
2376
17.08.2022
0
780
17.08.2022
0
798
17.08.2022
0
1333
17.08.2022
0
529
17.08.2022
0
1362
17.08.2022
0
1221
17.08.2022
1
305
17.08.2022
0
810
17.08.2022
0
2074
17.08.2022
0
354
ТОП НОВОСТИ
12.08.2022
1
18978
11.08.2022
0
13667
11.08.2022
0
13576
16.08.2022
0
11772
16.08.2022
0
10169
16.08.2022
0
8641
11.08.2022
1
8628
12.08.2022
0
7935
Добавить комментарий