Видео: В Нюрбе уличными представлениями открыли театральный фестиваль «Сата»

Моменты открытия 12-го республиканского театрального фестиваля «Сата» в Нюрбе, сообщает тгк @gazetanyurba. Видео ТК «Моя Нюрба».

В Нюрбе прошёл первый день театрального фестиваля «САТА-2023». Открытие ознаменовали красочным шествием участников и гостей по центральной улице города. Далее участников ожидала насыщенная культурная и образовательная программа, сообщает ЯСИА.

После торжественного шествия и старта фестиваля состоялось открытие малого зала Нюрбинского театра — «Студии-66», названного в честь основоположников театра — выпускников ВТУ им. Щепкина от 1966 года. Как сообщил директор Нюрбинского театра Юрий Макаров, в этом году участие в фестивале принимают все профессиональные театры республики.

Так, в первый день для актёров театров-участников фестиваля состоялся мастер -класс от Максима Филатова, преподавателя кафедры мастерства актера ВТУ им. Щепкина.

Следующим событием фестиваля стал показ Молодёжного театра «Күн Өркөн» при Якутском колледже культуры и искусств спектакля «Вернись, мой друг, вернись!» А. Ооржак. Режиссёр Захар Никитин.

Далее стартовала конкурсная программа фестиваля, которая продлится до 2 апреля. Первый спектакль «Академия смеха» представил Государственный академический Русский драматический театр имени А.С. Пушкина.

Напомним, что фестивалю в этом году исполняется 30 лет, и он посвящен Году педагога и наставника в РФ и Году труда в Якутии.