Видео: в Нюрбе бесплатно раздают упитанных поросят!

В Нюрбинский улус приехали машины, груженые поросятами. Администрация района решила раздать молодняк населению абсолютно бесплатно, сообщает тгк #объясняемреспублика_саха. Несомненно, такая мера поддержки поможет укрепить экономику сельского хозяйства в сложное время. Ранее администрация раздавала бесплатно телят тем, кто хотел заняться разведением крупного рогатого скота. Теперь эти телята стали основой животноводства во многих наслегах района. И это радует!

Фото: тгк #объясняемреспублика_саха. Источник: тгк #объясняемреспублика_саха.

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