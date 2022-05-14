Видео: в Нюрбе ледоход!

Сегодня в Нюрбе идет ледоход. По информации ЕДДС Нюрбинского района в 8 ч. утра уровень воды реки Вилюй под г. Нюрба составил 4 м 2 см, в реке Марха 2 м 76 см, сообщает тгк Нюрбинский район

Источник: тгк Нюрбинский район

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