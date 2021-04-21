21.04.2021
11:45
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Экология
Видео: Утки в Якутске
В столицу Якутии прилетели дикие утки.
Вчера, 20 апреля, стая птиц была замечена на 202 микрорайоне.
Источник: Ватсап.
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