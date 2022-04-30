30.04.2022
16:21
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Природа

Видео: Утки приняли коптер за хищную птицу

Стаю уток снимают с коптера на озере Кюкяй в Сунтарском улусе. Утки инстинктивно не взлетают — думают что это хищная птица. Видео тгк Охота и рыбалка в Якутии

Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутии
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