Видео: Утки приняли коптер за хищную птицу

Стаю уток снимают с коптера на озере Кюкяй в Сунтарском улусе. Утки инстинктивно не взлетают — думают что это хищная птица. Видео тгк Охота и рыбалка в Якутии

Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутии

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