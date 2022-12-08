08.12.2022
18:34
499
Якутия
Видео: упаковка якутянок для поездки в соседнее село на снегоходах
Вот так одеваются на севере Якутии. Собираются ехать в соседнее село на снегоходах.
Источник: Телеграм
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