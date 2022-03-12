12.03.2022
12:49
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Сельская жизнь
Видео: Уникальный перегон оленей в Саккырыре
Сегодня из местности Чубукулаах на территории Саккырырского наслега начался перегон оленей. МУП «Булунское» приобрело около 500 оленей в Эвено-Бытантайском улусе. Редкое событие будет снимать творческая студия документальных фильмов «Күн оҕолоро«.
Источник: Балабкина Breif
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