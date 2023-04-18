18.04.2023
19:43
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Якутск

Видео: У коммунальщиков Якутска полный аврал!

В Якутске у коммунальщиков полный аврал. Аномальное количество снега выпавшее в Якутске за март-апрель создало критическую ситуацию, когда из-за потепления снег начал таять — город затопило талыми водами.

По состоянию на 18 апреля 2023 года силами муниципального предприятия «Жилкомсервис» и подрядными организациями с улично-дорожной сети города откачано 2 576 куб. м. талых вод. По откачке талых вод с заниженных мест улично-дорожной сети ежедневно задействовано до 20 автомашин, сообщил руководитель МУП «Жилкомсервис» Юрий Спиридонов. 
По данным, прозвучавшим на совещании, в 8 Управах города в откачке задействованы 14 ассенизаторских машин, 20 мотопомп и 6 насосов. Управляющие компании города откачивают воды с помощью 111 мотопомп и 78 насосов. 

Видео Гагаринского округа
Видео Строительного округа.
В Якутске усилены меры по откачке талых вод
Якутск топит — тает аномальный мартовский снег
Фото: Телеграм
Источник: Телеграм

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