Видео: Творческая молодежь и блогеры о встрече с Ил Дарханом

Глава Якутии встретился с авторами общественных проектов и резидентами креативного кластера «Квартал Труда», сообщает тгк ЯСИА «Очень классно, что появилось такое пространство. С каждым годом поддержки для молодёжи становится больше», — Аина Ильина «KAKITOKA».

«Наша кинокомпания выступила с предложением снять полнометражный игровой фильм на тему специальной военной операции», — директор кинокомпании «Тарагай Синема» Семен Шишигин. «Со стороны ребят, которые объединены идеей развивать сферу медиа, задали вопрос касаемо создания на базе Квартала Труда продюсерского центра. Со стороны Айсена Сергеевича было сказано, что по этому направлению поддержка будет на 100%», — руководитель творческого объединения AYAR Антон Васильев, сообщает тгк @ysiaru

Фото: тгк ЯСИА Источник: тгк ЯСИА

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