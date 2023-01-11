11.01.2023
21:28
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Якутия

Видео: Туристки купаются в Оймяконе: визжат как резаные🥶😂

Туристы с визгом купаются на реке Индигир в 50 градусный мороз на полюсе холода в Оймяконском улусе Якутии, сообщает тгк @djiikey. От визга закладывает уши… Экстрим по полной.

Фото: тгк @djiikey.
Источник: тгк @djiikey

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