11.01.2023
21:28
443
Якутия
Видео: Туристки купаются в Оймяконе: визжат как резаные🥶😂
Туристы с визгом купаются на реке Индигир в 50 градусный мороз на полюсе холода в Оймяконском улусе Якутии, сообщает тгк @djiikey. От визга закладывает уши… Экстрим по полной.
Фото: тгк @djiikey.
Источник: тгк @djiikey
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