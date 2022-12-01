01.12.2022
19:26
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Якутия

Видео: Традиционный обряд Чысхаана-2022 на Полюсе холода

В Оймяконе состоялся обряд «Аар Айылҕаҕа Ытык Алгыс» хранителя холода Чысхаана, тгк Pryanya Якутия

Источник: тгк Pryanya Якутия

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