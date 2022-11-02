02.11.2022
19:46
66

Якутск

Видео: тестируют светофоры на проспекте Ленина Якутска

В тестовом режиме запустили светофорные объекты на проспекте Ленина от улицы Петровского до улицы Кирова, сообщает тгк Столица.

Источник: тгк Столица

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