20.09.2022
22:04
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Якутия

Видео: табун якутских лошадей переплыл через Лену на остров

Переправа на остров Тойон Арыы табуна на зимнюю тебеневку 6 сентября 2022 г.

Табуны конезавода «БӨРТӨ» переправляются на средней Лене. Переправа на зимнюю конебазу — «Сыһыы», где происходит зимняя тебеневка, откорм, весенняя выжеребка и обратный перегон в мае по льду на летний выпас в таёжные алаасы. И так происходит испокон веков, из года в год. Традиции продолжаются! — сообщает автор видео на YouTube канале Тулуйхан Малдьаҕар

Источник: YouTube канал Тулуйхан Малдьаҕар

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