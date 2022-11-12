Видео: Стая одичавших собак завалила бычка

В Якутии свора бродячих собак напала на одинокого бычка. Мужчина на снегоходе разогнал озверевшую стаю. Раненый бык, весь в крови, удрученно лежит и не может встать. Локация пока неизвестна, сообщает тгк @djiikey.

Невольно напрашивается вопрос, что теперь с ними делать? По закону, инициированному депутатом Владимиром Бурматовым и зоозащитниками, их полагается отловить, чипировать и выпустить в «естественную среду обитания». Только вряд ли с этим согласятся местные жители…

Недавно сообщили, что Госсобрание Башкорстана планирует внести в Государственную Думу проект федерального закона об изменении статуса собак, обитающих в дикой природе.

В случае одобрения этот закон позволит отстреливать собак, обитающих за пределами населенных пунктов. В отличие от бродячих собак, обитающих в городах и питающихся в основном отходами, одичавшие собаки сбиваются в стаи, нападают на крупных животных, в том числе домашний скот, и представляют угрозу для людей.

«С 2020 года в республике одичавшие собаки уничтожили 38 косуль и двух лосей. Имея повадки диких животных, они нападают на домашнюю птицу и мелкий рогатый скот, наносят ущерб сельским жителям и угрожают их безопасности. Только за октябрь текущего года в нашей республике собаки загрызли десять овец, еще восемь были ранены», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.

Действующий с января 2020 года закон, который предусматривает отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск животных без владельцев в прежнюю среду обитания, исправить ситуацию не в состоянии, сообщает sobaka.ru