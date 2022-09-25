25.09.2022
08:02
1069

Якутия

Видео: Стас Софронов о своей мобилизации и возвращении домой

Журналист Станислав Сафронов, который был по ошибке мобилизован в Якутии, возвращается домой. Сафронову вручили повестку. Однако, по его мнению, военкомат просто выполнял данное ему задание. Поскольку в части, куда он был призван, прошла «тщательная, подробная, добротная фильтрация по каждому призывнику». Сейчас журналист вместе 36 ребятами, которые не подходят по каким-либо причинам для мобилизации в зону СВО, возвращается домой. Видео опубликовал тгк IZ.RU

Фото: тгк IZ.RU
Источник: тгк IZ.RU

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