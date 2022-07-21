21.07.2022
21:20
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Желток

Видео: Как проглотить лягушку, чтобы вылечить желудок!

Приверженцы народной медицины считают, что лягушка обладает целебными свойствами и ее глотание полезно для здоровья. Телеграм-канал Газета Yлэ кyyhэ Горного улуса опубликовало видео, на котором Тамара Ефремова демонстрирует, как она глотает лягушку. Она утверждает, что пользуется эти средством народной медицины и избавилась от изжоги.

Фото: тгк Газета Yлэ кyyhэ Горного улуса
Источник: тгк Газета Yлэ кyyhэ Горного улуса

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