Видео: Как проглотить лягушку, чтобы вылечить желудок!

Приверженцы народной медицины считают, что лягушка обладает целебными свойствами и ее глотание полезно для здоровья. Телеграм-канал Газета Yлэ кyyhэ Горного улуса опубликовало видео, на котором Тамара Ефремова демонстрирует, как она глотает лягушку. Она утверждает, что пользуется эти средством народной медицины и избавилась от изжоги.

Фото: тгк Газета Yлэ кyyhэ Горного улуса Источник: тгк Газета Yлэ кyyhэ Горного улуса

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