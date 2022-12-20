20.12.2022
21:14
163
Якутия
Видео: Спикер Ил Тумэна об особенностях якутского законодательства
Алексей Еремеев, председатель Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) рассказал о особенностях Якутии и специфике регионального законодательства для канала «Вместе-РФ» во время Дней Якутии в Совете Федерации РФ.
Источник: канал Вместе-РФ
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