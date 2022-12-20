Видео: Спикер Ил Тумэна об особенностях якутского законодательства

Алексей Еремеев, председатель Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) рассказал о особенностях Якутии и специфике регионального законодательства для канала «Вместе-РФ» во время Дней Якутии в Совете Федерации РФ.

Источник: канал Вместе-РФ

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