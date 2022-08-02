Видео: сотрудники Авиалесоохраны рассказали, почему и как потерялись в Оймяконье

31 июля т.г. в отделение МВД России по Оймяконскому району поступила информация о том, что трое работников ГБУ «Авиалесохрана», задействованных на тушении пожаров на территории района, отправились в поселок Усть-Нера и не дают о себе знать. В ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции установлено местонахождение разыскиваемых на берегу реки Индигирка в 20 километрах от поселка Усть-Нера, сообщила пресс-служба МВД.

На видео трое потерявшихся работников Авиалесоохраны, один из них рассказывает, почему они отстали от вертолета — поехали за ГСМ на другой берег, из-за темноты остались ночевать, а потом встреча с медведем их задержала. Но они вернулись на место и ожидали, когда за ними приедут. Видео тгк МВД по РС(Я)