13.12.2021
12:51
106
Якутск
Видео: Вчера опять собаки напали на человека в Якутске
Жители Гагаринского округа жалуются на агрессивные стаи. Читатель прислал видео, как в Якутске возле дома на улице Кузьмина, 26Б стая собак кидается на прохожего, сообщает тгк YKT.TOP. Тот отбивается пакетом и сумкой, проходящие мимо дети также убегают от стаи. «Было жуть как страшно, и ничем не могла помочь, единственное — сделала заявку в ЕДДС по отлову. Собака эта чипированная, навряд ли заберут», — пишет читатель.
Другое видео также прислали из Гагаринского округа. Как пишет читатель, во дворе дома на улице Курнатовского, 1/4 агрессивная стая напала на другую собаку. «Что говорить о людях, если они собаку загрызли», — возмущается свидетельница.
Фото: тгк YKT.TOP
Источник: тгк YKT.TOP
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