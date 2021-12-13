Видео: Вчера опять собаки напали на человека в Якутске

Жители Гагаринского округа жалуются на агрессивные стаи. Читатель прислал видео, как в Якутске возле дома на улице Кузьмина, 26Б стая собак кидается на прохожего, сообщает тгк YKT.TOP. Тот отбивается пакетом и сумкой, проходящие мимо дети также убегают от стаи. «Было жуть как страшно, и ничем не могла помочь, единственное — сделала заявку в ЕДДС по отлову. Собака эта чипированная, навряд ли заберут», — пишет читатель.

Другое видео также прислали из Гагаринского округа. Как пишет читатель, во дворе дома на улице Курнатовского, 1/4 агрессивная стая напала на другую собаку. «Что говорить о людях, если они собаку загрызли», — возмущается свидетельница.