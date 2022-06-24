24.06.2022
11:09
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Спорт
Сенсационный проигрыш на ЧМ по мас-рестлингу
ШОК😱СЕНСАЦИЯ😬 Наталья Черноградская проигрывает в первом круге спортсменке из Кыргызстана Дилбаре Иманкуловой — 1:2…
Фото: Надежды Коротовой
Источник: Спорт Якутии
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