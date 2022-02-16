Видео: А Сардана Авксентьева против…

Вчера, 15 февраля, когда Госдума проголосовала проголосовала за немедленное обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР, выбрав вариант не «Единой России», внесенный накануне, а более жесткий проект КПРФ, предложенный еще в январе на фоне резкого обострения кризиса вокруг Украины.

«Новые люди» на голосовании в Госдуме по ДНР/ЛНР не только выступили против жёсткого внешнеполитического постановления, поручив озвучить свою позицию Сардане Авксентьевой. Она обратила внимание на то, что Дума должна заниматься реальными проблемами людей, а внешняя политика не должна занимать внимание Думы.

На видео выступление Сарданы Авксентьевой со столь ответственным заявлением от партии, которая голосовала «против» в весьма напряженный внешнеполитический момент. Что бы это значило?