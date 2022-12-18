18.12.2022
19:34
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Спорт

Видео: Самый северный футбольный фристайл 2022

Самый северный фристайл при экстремально низких температурах в торбасах и шубе.

Журналист Петр Говоров подготовил ролик, приуроченный к Финалу Чемпионата Мира по футболу в Катаре

Напомним, что В 2018 году Петр Говоров -44 градуса в унтах и теплой одежде он выполнил различные трюки с футбольным мячом  к Чемпионату мира по футболу в России.

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