18.12.2022
19:34
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Спорт
Видео: Самый северный футбольный фристайл 2022
Самый северный фристайл при экстремально низких температурах в торбасах и шубе.
Журналист Петр Говоров подготовил ролик, приуроченный к Финалу Чемпионата Мира по футболу в Катаре
Напомним, что В 2018 году Петр Говоров -44 градуса в унтах и теплой одежде он выполнил различные трюки с футбольным мячом к Чемпионату мира по футболу в России.
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