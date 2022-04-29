29.04.2022
19:33
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Спорт

Видео: Самые яркие моменты Чемпионата РФ по мас-рестлингу!

КАЗАНЬ-2022

Крутейшее видео ярких моментов прошедшего чемпионата России по мас-рестлингу опубликовано на тгк #Спортякутии

Колибабчук в десятый раз выиграл ЧР по мас-рестлингу
Фото: тгк #Спортякутии
Источник: тгк #Спортякутии
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